DONNE, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): BENE LAZIO SU PROMOZIONE 1522 NUMERO ANTI-VIOLENZA

mer 14 luglio 2021

La Regione Lazio è ancora una volta dalla parte delle donne. Oggi in Consiglio Regionale abbiamo approvato una mozione molto importante che si inserisce nel quadro delle iniziative promosse e della legislazione in materia di diritti, autonomia e libertà delle donne.

La stessa, promossa dalla consigliera Marta Leonori e che io insieme ad altre consigliere e consiglieri abbiamo sottoscritto, impegna la Giunta a coinvolgere le attività commerciali e artigianali del nostro territorio per l’adesione ad una campagna di sensibilizzazione e divulgazione sugli scontrini della frase “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522”. L’iniziativa è rivolta altresì a farmacie, supermercati e altre attività per la pubblicazione della frase anche su buste e bustine.

