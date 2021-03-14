(AGENPARL) – CITTà DI CASTELLO (PG), dom 14 marzo 2021
14.03.2021
DOMENICO IGNOZZA RIELETTO PER LA TERZA VOLTA ALLA PRESIDENZA DEL CONI UMBRO: LA SODDISFAZIONE DELL’ASSESSORE MASSETTI. “PERSONA SERIA E COMPETENTE, CHE VUOLE BENE ALLO SPORT, SEMPRE VICINO ALLE NOSTRE SOCIETÃ E AI NOSTRI ATLETI
DOMENICO IGNOZZA RIELETTO PER LA TERZA VOLTA ALLA PRESIDENZA DEL CONI UMBRO: LA SODDISFAZIONE DELLâASSESSORE MASSETTI. âPERSONA SERIA E COMPETENTE, ….
Fonte/Source: https://www.comune.cittadicastello.pg.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_5265.html