E sabato 28 maggio chiusura di viale Roma dalle 14.30 per l’avvio degli eventi di veloCittà

Sarà dedicata alla mobilità sostenibile la prossima domenica di formazione ecologica, attesa per il 29 maggio con il consueto blocco della circolazione dalle 9 alle 18 all’interno delle mura storiche.

Al centro della giornata ci sarà veloCittà, iniziativa promossa dall’associazione Civi&Co di Vicenza, in collaborazione con altri gruppi e realtà del territorio, che porterà in Campo Marzo e in viale Roma numerosi eventi dedicati alla bicicletta. VeloCittà inizierà nel pomeriggio di sabato 28 maggio, con attività sempre in Campo Marzo e in viale Roma e la conseguente chiusura al traffico del tratto fino all’incrocio con viale Verdi dalle 14.30 al termine della manifestazione prevista intorno alle 24.

Seguirà il programma delle iniziative di veloCittà e degli altri eventi che si terranno domenica 29 maggio.

