DOMENICA 7 MARZO DALLE ORE 17 ALLE 21 AL TEATRO PERGOLESI DI JESI APPUNTAMENTO CON MUSIC SLAM, MARATONA POPOLARE GRATUITA E APERTA A TUTTI

(AGENPARL) – mar 23 febbraio 2021 Jesi (AN), 23 febbraio 2021

CON “MUSIC SLAM”, LA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI APRE IL PALCOSCENICO DEL TEATRO PERGOLESI DI JESI PER UNA MARATONA MUSICALE POPOLARE, GRATUITA E APERTA A TUTTI.

“Sali sul palco del Pergolesi e fai vivere il Teatro con la tua musica! Partecipa anche tu a Music Slam: domenica 7 marzo, dalle ore 17 alle ore 21. Cinque minuti di musica per rompere il silenzio!”. Premi per tutti i partecipanti che posteranno online i loro video, e premi speciali per la “Miglior performance creativa” e “Video con più Like”. Iscrizioni entro e non oltre martedì 2 marzo

Teatri vuoti ma menti aperte e piene di idee. La chiusura delle attività di spettacolo al pubblico non oscura l’amore per la musica ed il desiderio di generare, grazie ad essa, connessioni tra le persone e benessere. Per questo la Fondazione Pergolesi Spontini lancia una iniziativa originale, “Music Slam”, una call gratuita e aperta a tutti.

“Music Slam” è un nuovo format che nasce dall’esperienza di “Piano Slam”, sperimentato a Jesi con successo nel luglio 2019, ed è una maratona musicale popolare che si terrà domenica 7 marzo 2021 dalle ore 17 alle ore 21 dal Teatro Pergolesi. Un evento gratuito, aperto a musicisti che vorranno aiutare la Fondazione Pergolesi Spontini a “rompere il silenzio” con le note della propria musica, esibendosi da soli sul palco del Teatro Pergolesi. Le performance potranno essere riprese dai partecipanti e ciascuno potrà poi ‘postare’ i video sui propri social per condividere insieme agli altri la bellezza e il piacere di suonare.

Possono partecipare all’iniziativa solo musicisti solisti, anche minorenni, con il proprio strumento. Per i pianisti il Teatro metterà a disposizione un pianoforte a mezza coda. Qualsiasi repertorio musicale va bene, per un massimo di 5 minuti di esibizione a partecipante.

In “Music Slam”, ogni partecipante dovrà organizzarsi per la ripresa audio/video della propria performance (video in formato orizzontale) da postare o trasmettere in diretta sul proprio profilo social, taggando la @FondazionePergolesiSpontini ed usando #pergolesimusicslam2021. I video dovranno essere caricati tra le ore 10.00 e le ore 15.00 di lunedì 8 marzo. Dovranno essere anche inviati via mail anche alla Fondazione per la produzione di un video finale dell’iniziativa.

E’ previsto un premio per tutti i partecipanti, con un invito valido per due persone ad uno degli appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini previsto per settembre 2021. Previsto, anche, un Premio Speciale della Direzione artistica per la “Miglior performance creativa” e un Premio Speciale “Video con più Like”, che otterranno abbonamenti omaggio per il Festival.

Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Al termine di ogni esecuzione i partecipanti saranno invitati a rilasciare una breve video intervista per raccogliere impressioni, aspettative, emozioni. Il materiale potrà essere utilizzato per la nuova campagna di raccolta fondi #iosostengoilpergolesi2021.

L’iniziativa rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid: rilevazione della temperatura corporea con termoscanner all’ingresso artisti, distanziamento interpersonale, utilizzo obbligatorio di mascherine, presenza di un numero limitato di partecipanti, assenza di pubblico in sala, igienizzazione del pianoforte dopo ogni esecuzione.

