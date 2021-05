(AGENPARL) – lun 31 maggio 2021 Nati per leggere a Carsiana

Giardino botanico Carsiana

Sgonico 55, 34010 Sgonico (TS)

Gli appuntamenti Nati per Leggere di giugno si aprono con una novità che dà l’avvio, in anticipo sul calendario, alla stagione estiva: domenica 6 alle 10.30 al Giardino botanico si inaugura l’iniziativa “Leggiamo in giardino”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Cooperativa Rogos, che gestisce il giardino, e la Biblioteca comunale di Sales / Občinska knjižnica v Saležu. Una splendida occasione per visitare Carsiana e condividere in mezzo al verde i libri più belli con i bambini dai 3 anni e le loro famiglie.

L’appuntamento con le letture bilingui italiano / sloveno si ripeterà a Carsiana ogni prima domenica del mese alle 10.30 fino a ottobre (annullato in caso di maltempo), mentre intorno alla data dell’evento la biblioteca proporrà nella sua sede un’esposizione di libri in italiano e in sloveno a tema natura adatti alla fascia 0-6.

L’iniziativa si realizza all’interno del Progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 6 giugno

Orario di inizio: 10.30

Durata: 2 ore

Luogo di ritrovo: Giardino botanico Carsiana

Difficoltà: facile, per bambini

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Note: in caso di leggero maltempo l’appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l’escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito [http://www.meteo.fvg.it/](https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=59b594c508&e=c5a70219d7) (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.

—————————————————————

Geobotanica medicinale: i sentieri del medico antico

Giardino botanico Carsiana

Sgonico 55, 34010 Sgonico (TS)

Com’era nel ‘500 la flora medicinale delle nostre zone? Quante di queste piante vengono ancora usate e com’è cambiato il paesaggio da quella volta? Seguiremo la storia e i percorsi di Pietro Andrea Mattioli, che esercitò a Gorizia nel XVI secolo, ricostruendo l’immagine della flora medicinale antica delle nostre zone, tra Carso isontino e litorale Triestino, attraverso il suo lavoro più importante: il testo dei Commentari al De materia medica di Dioscoride.

Appuntamento domenica 6 giugno alle ore 17.00, in compagnia della dott.ssa Elizabeth Visentin, vicepresidente e responsabile scientifico dell’associazione Oannes, dove si occupa di valorizzazione della cultura botanico-medicinale in ambito storico e scientifico.

La partecipazione all’evento è gratuita. Il numero di posti è limitato, per aderire seguite quindi le istruzioni riportate qui sotto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 6 giugno

Orario di inizio: 17.00

Durata: 2 ore

Luogo di ritrovo: Giardino botanico Carsiana

Difficoltà: facile, per adulti

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe sportive

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

🔊 Listen to this