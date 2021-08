(AGENPARL) – dom 22 agosto 2021 22 agosto 2021

Domenica 22 agosto alle ore 18:00 al Museo d’Arte Siamese continuano gli appuntamenti con le visite guidate dedicate alla Collezione di Stefano Cardu.

Una storica dell’arte dei Musei Civici illustrerà i preziosi oggetti esposti, raccontando alcuni aspetti legati alla figura del collezionista e le vicende che hanno portato alla costituzione di una delle raccolte d’arte siamese tra le più ricche e conosciute in Europa.

Al termine, ai presenti verrà offerto un fresco calice di bollicine.

Per partecipare è richiesta la registrazione attraverso il sito dei Musei Civici, al seguente link:



GREEN PASS: dal 6 agosto è entrato in vigore il nuovo Decreto del Ministero della Salute che regola l’accesso agli spazi espositivi tramite Green Pass. In linea con le nuove disposizioni, occorrerà esibire la certificazione, unitamente ad un documento di identità valido, per l’ingresso alle mostre e ai luoghi di arte e cultura sopra elencati. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini di età inferiore ai 13 anni esclusi per ora dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. Eventuali altre informazioni si possono trovare al link https://tinyurl.com/regolegreenpass

[Che cos’è – Certificazione verde COVID-19](https://tinyurl.com/regolegreenpass)

RIPARTIAMO IN SICUREZZA – La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.

tinyurl.com

Con preghiera di cortese diffusione.