(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Domenica 19 settembre screening di prevenzione gratuito presso la

Casa del Reduce

Benevento, 13 settembre luglio 2021 – Domenica 19 settembre, dalle ore 9

alle ore 13, presso la Casa del Reduce (secondo piano), i cittadini potranno

effettuare uno screening gratuito con le seguenti consulenze mediche:

– consulenza cardiologica con ECG;

– consulenza pneumologia;

– ecocolordoppler arti inferiori con visita vascolare.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Missione Salute, in collaborazione

con il Comune di Benevento e il comitato di Benevento della Croce Rossa

Italiana, per la sorveglianza sanitaria in periodo di Covid-19.

Gli specialisti che interverranno per l’occasione sono: il dott. Carlo Zebele,

primario della cardiochirurgia della clinica Montevergine, la dottoressa Paola

Tesorio, primario della cardiologia della clinica Montevergine, la dottoressa

Venere De Blasio, presidente della fondazione Missione Salute e consulente

presso la clinica Montevergine, e il dott. Gaetano Beatrice, dirigente medico

della pneumologia dell’ospedale San Pio.

Le prenotazioni per le consulenze potranno effettuarsi telefonando ai seguenti

———————————

