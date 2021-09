(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 Domenica 19 Settembre ad Aurigo è stata celebrata la festa in onore

della Madonna Addolorata

Domenica 19 Settembre ad Aurigo (Imperia) è stata celebrata la festa

in onore della Madonna Addolorata. Al mattino la SS. Messa Pontificale

presieduta dal Vescovo emerito della Diocesi di Albenga-Imperia Mons.

Mario Oliveri con la Benedizione della statua della Vergine Maria

restaurata dopo dieci mesi di lavoro, da parte del laboratorio di

restauro “Gavaldo”di Alassio. Il lavoro di recupero della Madonna è

stato realizzato grazie al contributo dei fedeli di Aurigo,

particolarmente devoti alla madre del Signore. Erano presenti alla SS.

Messa le massime autorità civili e militari della Regione Liguria e

della provincia di Imperia, su invito del Sindaco di Aurigo Luigino

Dellerba e dell’amministrazione comunale. Particolarmente suggestiva

la presenza dei Carabinieri in Alta Uniforme che hanno “scortato” la

Statua della Madonna. Al pomeriggio i SS. Vespri solenni presieduti

dal Parroco di Aurigo Don Jean Pierre Vinciguerra e a seguire la

processione per le vie del paese, alla presenza delle confraternite

del comprensorio, con la partecipazione della Banda città di Alassio.

