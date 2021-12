(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Comune di Rimini

Continuano gli appuntamenti di

Ti racconto una storia

narrazioni per l’infanzia al Museo della Città di Rimini

a cura di Alcantara Teatro con il contributo e la collaborazione del

Comune di Rimini

Domenica 19 dicembre ore 16 e 17.30

Il piccolo Aron e il signore del Bosco – Il racconto

Domenica 19 dicembre, alle ore 16 e alle 17.30, ci sarà la presentazione della narrazioneIl piccolo Aron e il signore del Bosco – Il racconto con Sara Galli. Scritto da Francesco Niccolini per Alcantara Teatro è una sorta di “approfondimento teatrale” del racconto a cui è ispirato. Adatto ai bambini dai 5 anni.

Aron ha sette anni, vive in un paese ai margini del bosco, ride tanto, gli piace dormire e ancora di più fare l’esploratore. È capace di sogni bellissimi, gioca con gli animali e gli animali gli parlano, così come le piante. Grazie a queste sue doti quasi magiche e all’immensa generosità verso il mondo che lo circonda, il suo viaggio lo porterà a trovare le soluzioni giuste ai mali del suo villaggio e della natura. La storia di Aron è una favola sul rispetto del mondo; dopo un inizio centrato sulla spensieratezza dell’infanzia, il protagonista si trova a notare fenomeni inconsueti – eppure tristemente attuali – nell’ambiente, fino a vivere assieme alla sua famiglia e al suo villaggio, una vera e propria carestia, che lo spingerà a lasciare il nido sicuro di casa, per avventurarsi nel bosco alla ricerca di una soluzione. È un viaggio di crescita e di formazione; il bosco fitto e misterioso è il luogo dell’anima in cui ogni bambino potrà rispecchiarsi: è lì dentro che Aron, grazie all’incontro surreale col Signore del Bosco, acquisisce la chiave per salvare l’equilibrio della natura e, insieme, diventare un adulto, forse più responsabile di chi lo ha preceduto. La sua promessa, porta con sé l’unica speranza per un futuro migliore. Questo spettacolo ha il sapore di una festa collettiva e di un patto impegnativo: prevede azioni a volte dolorose, difficili da comprendere e accettare, che solo gli occhi trasparenti di un bambino possono affrontare. “Il piccolo Aron e il signore del Bosco” è stato scritto da Francesco Niccolini per Alcantara Teatro; è una sorta di “approfondimento teatrale”, del racconto a cui è ispirato, che si trova all’interno del libro di questo autore: “Il lupo e la farfalla” (ed. Mondadori, 2019) “Il piccolo Aron e il signore del Bosco” è anche un libro scritto da Francesco Niccolini e illustrato da Sonia Maria Possentini, edito da Carthusia Edizioni (2020).

L’appuntamento è inserito nel cartellone degli eventi del”Capodanno più lungo del mondo”. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, green pass per maggiori di 12 anni.

Prenotazioni obbligatoria: https://www.ticketlandia.com/m/event/aron

Per gli accompagnatori possibilità di visita al Museo al prezzo speciale di €5,00

