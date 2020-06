DOMENICA 14 GIUGNO IN CENTRO STORICO TORNA “NON HO L’ETà – MERCATO ANTIQUARIATO COLLEZIONISMO & VINTAGE” + FOTO

(AGENPARL) – mar 09 giugno 2020 Domenica 14 giugno in centro storico torna “Non ho l’età – Mercato Antiquariato

Collezionismo & Vintage”

Domenica 14 giugno, “Non ho l’età – Mercato Antiquariato Collezionismo &

Vintage”, dopo l’appuntamento dello scorso 2 giugno in Campo Marzo che ha riscosso

l’apprezzamento del pubblico e degli espositori, sarà, come di consueto, in tutte le piazze

e vie del centro di Vicenza, da piazza Castello fino a piazza dei Signori e piazza

Biade. La mostra mercato, organizzata da Non ho l’età con l’assessorato alle attività

produttive, presenterà una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, oggetti in vetro,

stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato.

“A.A.A. – Arte, Arredi, Allestimenti”, lo spazio dedicato alla casa e alla persona, sarà in

corso Fogazzaro e in piazza Matteotti fino al tratto di corso Palladio che sale verso la

chiesa di Santa Corona, in un mix tra antico e contemporaneo, artigianato e arte.

Tra le foto del mercato su Facebook e Instagram, pubblicate usando l’hashtag

#nonholetàvicenza, verranno scelti gli scatti più interessanti che verranno poi premiati con

un “dolce” omaggio.

Al punto informazioni in piazza dei Signori si potrà ricevere assistenza e trovare le mappe

del mercato e della città oltre ai gadget di Non ho l’età.

La mostra mercato “Non ho l’età – Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage”

tornerà a Campo Marzo domenica 12 luglio, con l’edizione estiva che prevede la formula

del déballage.

Per rimanere aggiornati sulle attività di Non ho l’età si possono consultare il sito internet

www.antiquariatovicenza.it, la pagina Facebook www.facebook.it/Antiquariato.Vi e la

pagina Instagram https://www.instagram.com/antiquariato_vicenza/.

