(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 LA RETE CIVICA DELLA SALUTE

ALLA SETTIMANA EUROPEA

RIDUZIONE RIFIUTI SERR 2021

Domani il webinar sulla “comunità circolare”

È la frase-chiave della Rete Civica della Salute – “alleanza per il benessere delle persone e delle comunità” – a fare da titolo alla partecipazione della RCS alla Settimana Europea Riduzione Rifiuti.

In agenda per domani mercoledì 24 novembre alle ore 15 un webinar – con inizio alle ore 15 – dedicato al tema della “Comunità circolare”. All’incontro sono invitati tutti gli “attori” della RCS: i Cittadini Informati, ai quali la Rete fa pervenire periodicamente informazioni, aggiornamenti e approfondimenti, i Riferimenti Civici della Salute, i Coordinatori Distrettuali e Provinciali. Al loro fianco i professionisti – per i quali sono previsti crediti formativi – aderenti agli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali, degli Architetti, degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è una campagna internazionale volta ad incoraggiare azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti, concentrando in una sola settimana migliaia di iniziative in tutta Europa.

L’obiettivo è di promuovere una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. Coinvolge ogni anno una vasta gamma di partecipanti: scuole, enti pubblici, imprese, società civile e cittadini.

Quest’anno la SERR è dedicata al tema del riciclo, la terza “R”. Le altre due sono “Riduzione” e “Riuso”. La logica è che la riduzione dei rifiuti dovrebbe essere sempre la prima priorità. Ridurre vuol dire in primo luogo effettuare una rigorosa prevenzione e riduzione alla fonte. La seconda migliore opzione è quella di riutilizzare i prodotti. Questo include anche la preparazione per il riutilizzo. Infine, la terza priorità è appunto il riciclo dei materiali. La SERR valorizza e promuove azioni che permettono la creazione e il consolidamento di legami sociali all’interno di comunità locali, incentivandone uno sviluppo più “circolare”.

Organizzato e moderato dall’arch. Antonino Lo Brutto, Coordinatore della RCS per il libero consorzio di Comuni di Agrigento ed esperto di questioni ambientali, il webinar della Rete Civica della Salute è evento registrato al form Europeo della 13° edizione della Settimana.

L’incontro vede in programma l’introduzione a cura del prof. Pieremilio Vasta, Coordinatore Regionale Rete Civica della Salute, e dell’avv. Pier Francesco Rizza, Presidente della Conferenza Comitati Consultivi Aziendali.

I saluti istituzionali saranno portati da Maria Giovanna Mangione, Presidente Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali, Rino La Mendola, Presidente Ordine degli Architetti e P.P.C. prov. di Agrigento, Achille Furioso, Presidente Ordine degli Ingegneri prov. di Agrigento, Silvio Santangelo, Presidente Collegio dei Geometri prov. di Agrigento, Pietro Piaccabrino, Presidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo Agrigento, Roberto Sciarratta, Direttore Parco Archeologico Paesaggistico Valle dei Tempi, Felice Cavallaro, Presidente dell’Associazione Strada degli Scrittori.

Interverranno Tommaso Castronovo di Legambiente Sicilia, Fabio Galluzzo di Mare Vivo Sicilia, Emma Schembari di Comieco Sicilia, Adele Falcetta di Italia Nostra Agrigento, Giuseppe Mazzotta di Wwf Sicilia Area Mediterranea Odv, Gero La Rocca di Ecoface Industry Srl, Domenico Alaimo, Responsabile U.O.E.P.S.A . Asp 1 Agrigento, Calogero Romano, Consigliere Ordine Dott. Agronomi e dott. Forestali, Manuela Leone di Rifiuti Zero Sicilia / Zero Waste Italy.

