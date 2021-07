(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

La musica di Antonio Vivaldi e l’origine della vita sulla Terra: terzo appuntamento con “Il suono della ricerca”, la rassegna promossa dall’Ateneo perugino in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Perugia.

Giovedì 29 luglio, ore 19, Orto Medievale – Borgo XX Giugno – Perugia

È la Terra la protagonista, domani, del terzo appuntamento con “Il suono della ricerca”: giovedì 29 luglio 2021, alle ore 19, a Perugia, all’Orto Medievale del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS), in Borgo XX Giugno a Perugia.

Dopo le serate dedicate ad Acqua e Fuoco, la rassegna promossa dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Perugia prosegue il suo viaggio tra gli elementi, unendo le suggestioni di musica e scienza, con il concerto dell’Orchestra da Camera di Perugia – solisti Azusa Onishi, violino, e Fabio Ciofini, clavicembalo, organo e maestro di concerto – che proporrà la Sinfonia per archi e basso continuo in do maggiore RV 112 e “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

A introdurre l’esibizione, che fa parte del percorso di avvicinamento a Sharper – La notte europea dei ricercatori 2021, sarà il dialogo tra Serena Massari, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, e Marco Cherin, ricercatore del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Ateneo perugino. “Parleremo della nascita della vita sulla Terra – anticipa Cherin – da due diverse prospettive. Come si è sviluppata nel nostro pianeta? E cosa sappiamo veramente di queste origini, andando a studiare cosa ci raccontano le rocce?”.

“Il suono della ricerca” si concluderà venerdì 13 agosto, alle 21, con la serata “Ocp on the moon”, con l’Orchestra da Camera di Perugia e Marco Pierobon – tromba e direzione – e l’approfondimento scientifico a cura dell’Università degli Studi di Perugia affidato a Helios Vocca.

