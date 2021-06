(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 Domani in campo San Trovaso presentazione delle attività estive dedicate alla lettura per bambini

Domani, martedì 15 giugno, alle ore 13, in campo San Trovaso, a Venezia, si terrà la conferenza di presentazione delle attività estive dedicate alla lettura per bambini organizzate dal Settore Cultura del Comune di Venezia. Le iniziative verranno proposte in una Venezia ripensata come una mappa del tesoro che sarà esplorata grazie alla barca della Rete Biblioteche Venezia.

Alla conferenza stampa sarà presente l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini insieme al dirigente del Settore Cultura, Michele Casarin.

Venezia, 14 giugno 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

