(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 []Domani giovedì 18 novembre alle ore 12 presso la sala JAN 6Q2 il Presidente dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) Gianfranco Pagliarulo e il capodelegazione degli europarlamentari Pd Brando Benifei terrano un punto stampa in seguito all’incontro che il Presidente Pagliarulo avrà con i parlamentari europei italiani dei gruppi politici democratici.

L’occasione sarà uno scambio di idee e proposte per combattere il rischio che la crisi sociale provocata dalla pandemia possa alimentare in tutti i Paesi dell’Unione europea rigurgiti di tipo sovranista, autoritarismi e forme di governo neofasciste e/o antidemocratici in tutto il continente europeo.

