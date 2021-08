(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Per un’estate in sicurezza: vaccinati! La Asl di Rieti non va in vacanza. Domani al via l’OPEN HUB alla Verdirosi. Vaccinazioni over 12 anni con Moderna senza prenotazione. Aperti tutti i giorni dalle 8 alle 14. Anche il giorno di Ferragosto.

Tutto pronto presso l’hub Caserma Verdirosi, con ingresso in piazza Beata Colomba a Rieti, per l’OPEN HUB della Asl di Rieti dedicato alla vaccinazione degli over 12 anni con vaccino Moderna.

A partire da domani, venerdì 13 agosto, fino a lunedì 23 agosto, compreso il giorno di Ferragosto, sarà possibile vaccinarsi con Moderna, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 senza prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi all’hub Verdirosi nella fascia oraria indicata, muniti di tessera sanitaria e di un documento di identità in corso di validità (i minori dovranno essere accompagnati da entrami i genitori o da un solo genitore purché provvisto della copia del documento di identità del coniuge), attendere il proprio turno e vaccinarsi!

Abbiamo superato le 171.000 dosi di vaccino somministrate sul territorio della provincia di Rieti, un traguardo eccezionale raggiunto grazie alla responsabilità di tanti cittadini e del lavoro svolto, senza soluzione di continuità, dal nostro personale sanitario. Ma non basta, per mettere in sicurezza le comunità del reatino dal SARS CoV-2 e dalle sue varianti, che in queste settimane stanno determinando un nuovo innalzamento della curva dei contagi, è necessario vaccinare di più e più in fretta. L’OPEN HUB, la nuova iniziativa di prevenzione e contenimento della pandemia, a cui ne seguiranno altre, già in fase di programmazione, devono indurre i cittadini che non lo hanno ancora fatto ad aderire alla Campagna vaccinale. La Asl di Rieti sta mettendo in campo tutti gli strumenti di cui dispone, ma per raggiungere l’immunità di comunità è necessario uno sforzo congiunto. In questo momento ci rivolgiamo con maggiore attenzione ai giovani, per poter a settembre ripartire in sicurezza con la didattica in presenza a Scuola e in Università, ma anche ai cittadini under 60: sfruttiamo a pieno l’opportunità che ci viene offerta dalla vaccinazione, per proteggere noi stessi, i nostri cari, le persone fragili, per tornare a respirare una vita più normale.

Direzione Aziendale Asl Rieti

Andrea Bonanni

