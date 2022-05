(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Domani a Radio 24 in 24 Mattino:

alle 8:35 Draghi in Parlamento mentre la maggioranza litiga

Matteo Salvini, leader della Lega

alle 8:50 Referendum giustizia, le ragioni del NO

Armando Spataro, giurista ed ex magistrato

Per l’ascolto www.radio24.it

Maria Luisa Chioda

🔊 Listen to this