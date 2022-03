(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 centertop

PHILOGELOS

O COME RIDEVANO GLI ANTICHI

con Rino Giannini e allievi del Liceo Delpino

Generalmente si ha un’idea triste e cupa del mondo classico, un pregiudizio spesso nato sui banchi di scuola e che questo spettacolo, interpretato da Rino Giannini insieme ad un gruppo di ex alunni del Liceo Delpino di Chiavari, vuole sfatare coinvolgendo proprio i ragazzi. Sulle note di musiche greche del repertorio popolare, si passa dai brani comici di autori insospettabili come Cicerone o Quintiliano, a poesie di Marziale, fino ad alcuni passi delle commedie di Aristofane e Plauto, per finire con una scelta di barzellette tratte dalla raccolta nota con il nome di “Philogelos”, l’amante del riso. Per scoprire che, allora come oggi, alla fine, ridiamo sempre delle stesse cose.