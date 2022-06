Domani 26 giugno, Cinema d’IDEA: Interviene dall’Iran la regista Azadeh Bizargiti

(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 DOMANI 26 GIUGNO:

INTERVIENE DALL’IRAN LA REGISTA AZADEH BIZARGITI

25 giugno – 1° luglio 2022

[MATERIALI STAMPA](https://gargiulopolici.voxmail.it/nl/pvmi1s/hhw7lu/jdvryus/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vc2gvd252ZWoyZHFuMng5c2lrL0FBRE5tMjVwTmdBcm84Z2JheXdOMVpkV2E_ZGw9MA?_d=75O&_c=731a32be)

Prosegue la 6a edizione del Festival Cinema d’ iDEA – International Women’s Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema delle donne diretto da Patrizia Fregonese de Filippo, che si terrà a Roma fino al 1° luglio 2022 in due location diverse: al CineLab dell’Isola del Cinema (fino al 27 giugno) e Il Cantiere (dal 28 giugno al 1° luglio).

La seconda giornata della manifestazione inizierà alle 21.30 presso il CineLab dell’Isola del Cinema con il delicato documentario Woodgirls – A Duet for a Dream di Azadeh Bizargiti (Iran, 2021), dall’enorme valenza socio-politica. Il film, infatti, racconta la storia di due giovani e coraggiose donne iraniane che decidono di aprire una falegnameria, costantemente vessate e vittime di violenti pregiudizi.

Tutta l’opera della Bizargiti, che spazia dalla regia alla produzione, è volta al raggiungimento di reali pari opportunità, spezzando il meccanismo del rafforzamento degli stereotipi di genere – “spero che le mie opere ispirino le donne che affrontano molte difficoltà nel rompere i ruoli tradizionali in una società. Aspiro a creare un mondo migliore, più equo e più gentile, un mondo per tutti noi”.

La regista purtroppo non potrà partecipare dal vivo all’evento perché impossibilitata a lasciare il paese ed interverrà attraverso un messaggio video.

A seguire, alle 23.45, si chiuderà la serata con il cortometraggio Chatter di Jane Devoy (Gran Bretagna, 2021), un progetto estremamente originale che mira ad espandere il potenziale creativo dell’audiodescrizione nella cinematografia.

