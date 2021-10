(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 INCROCI DI CIVILTA’

Festival internazionale di letteratura

3-6 novembre 2021

Venezia

COMUNICATO STAMPA

CON TIZIANO SCARPA E LORENZO TOMASIN ULTIMO APPUNTAMENTO DI VERSO INCROCI MARTEDI’ 26 OTTOBRE

APRONO DA DOMANI 21 OTTOBRE LE PRENOTAZIONI AGLI INCONTRI CON GLI SCRITTORI DI INCROCI DI CIVILTA’

Si conclude con l’ultimo dei 4 appuntamenti martedì 26 ottobre il ciclo Verso Incroci, il tradizionale percorso di avvicinamento ai temi del Festival di letteratura Internazionale

Sarà la volta del dialogo tra Tiziano Scarpa e Lorenzo Tomasin a partire dal libro Venezia, l’Europa, le sue lingue

26 ottobre ore 11.00 incontro con Lorenzo Tomasin e Tiziano Scarpa: Venezia, l’Europa, le sue lingue

Iniziativa realizzata in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia

Ca’ Foscari, Marcorà-Malcanton, Sala G. Morelli, Dorsoduro 3484/D, Venezia

Incontro in lingua italiana

Lorenzo Tomasin – Italia

Tiziano Scarpa – Italia

prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org link direttoTiziano Scarpa e Lorenzo Tomasin dialogano attorno al volume di quest’ultimo Europa romanza. Sette storie linguistico (Einaudi): un viaggio attraverso le lingue e le culture dell’Europa tra fine del Medioevo e inizio dell’età moderna, in cui il lettore è accompagnato da personaggi e da storie che arrivano direttamente dagli archivi. Sono vicende perlopiù sconosciute, eppure avventurose, di donne e di uomini, di ebrei e di cristiani, di mercanti e di cancellieri che vivono a contatto di più lingue: lingue romanze – come il francese o l’italiano antico, il catalano o il provenzale, ma anche lingue che con quelle neolatine entrano in rapporto, dal tedesco all’ebraico, dall’inglese al greco. La filologia romanza mostra, rivelando queste antiche carte, un volto insolito e aiuta a capire meglio che cosa sia l’Europa.

PRENOTAZIONI AD INCROCI DI CIVILTA’

Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire dalle ore 12.00 di giovedì 21 ottobre.

I prenotati sono invitati a presentarsi 20 minuti prima dell’inizio dell’evento; oltre tale limite il posto potrà essere riassegnato agli utenti in lista d’attesa. Gli iscritti in lista d’attesa potranno, arrivando almeno 20 minuti prima dell’inizio dell’evento, partecipare in caso di rinunce da parte dei prenotati.

Ad evento iniziato non sarà più possibile entrare.

Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in corso di validità

Università Ca’ Foscari Venezia

