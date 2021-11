(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 INCROCI DI CIVILTA’

Festival internazionale di letteratura

3-6 novembre 2021 Venezia

COMUNICATO STAMPA

NICOLE KRAUSS INAUGURA INCROCI DI CIVILTÀ FESTIVAL INTERNAZIONALE DI LETTERATURA A VENEZIA

Al via dal 3 al 6 novembre 2021 il Festival che porterà a Venezia ventisei scrittori di vari Paesi

Nicole Krauss apre mercoledì 3 novembre alle ore 18.00 con l’inaugurazione alla Scuola Grande di San Rocco e la consegna del Premio Bortolotto Possati – Ca’ FoscariMateriale per la stampa: https://bit.ly/IncrociDiCiviltà2021VENEZIA – Sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss alla Scuola Grande di San Rocco ad aprire mercoledì 3 novembre alle ore 18 la quattordicesima edizione di Incroci di civiltà, il Festival internazionale di Letteratura a Venezia, diretto da Flavio Gregori, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia – in collaborazione con Fondazione di Venezia, Comune di Venezia con la partnership di Francesca Bortolotto Possati, Marsilio, Fondazione Musei Civici ed Eni.

Il sipario su Incroci si alzerà mercoledì 3 novembre con l’inaugurazione alla Scuola Grande di San Rocco, Sala Capitolare, alle ore 18.00 che vedrà la consegna del Premio Bortolotto Possati – Ca’Foscari a Nicole Krauss che converserà con la scrittrice e giornalista Chiara Valerio, editorialista di Repubblica e con Pia Masiero, già Direttrice del Festival.

A portare i saluti inaugurali saranno Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia, Paola Mar, Assessore ai Rapporti con le Università del Comune di Venezia, Michele Bugliesi, Presidente Fondazione di Venezia e Flavio Gregori, Direttore di Incroci di civiltà.

Il conferimento del Premio a Nicole Krauss nella serata inaugurale è un felice ritorno a una scrittrice donna, e ha una forte connotazione al femminile, visto il ruolo centrale ricoperto dalle donne nelle sue opere, colte in vari stadi della loro esistenza, dall’infanzia alla vecchiaia, passando attraverso l’adolescenza, la consapevolezza della sessualità, o il meraviglioso annunciarsi di una nuova vita. Il suo romanzo più celebrato è The History of Love (2005; La storia dell’amore) dedicato proprio ai nonni in un complesso incrocio di nazionalità, mentre è appena uscito il suo Essere un uomo in una prospettiva femminista.

Incroci di civiltà si ripresenta, dopo un anno di forzata lontananza dalle scene e dal contatto con il pubblico, con un’edizione “in presenza”, permettendo nuovamente al pubblico veneziano e agli studenti di sentire la voce degli autori e di vederli dal vivo e di poter scambiare due parole con loro durante il firmacopie. È un ritorno che segna una ripresa dell’attività di Incroci di civiltà, pur nella situazione di transitorietà e di cautela che la pandemia ancora impone.

Come è tradizione per Incroci di civiltà anche in questa quattordicesima edizione autori più conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di presentazioni, dibattiti, riflessioni in cui protagonista è la letteratura in tutte le lingue del mondo. “La letteratura ci salverà dall’estinzione” è il titolo di uno dei libri presentati quest’anno e potrebbe essere, a ragione, il motto di questa edizione della ripresa.

Dal 3 al 6 novembre si incontreranno a Venezia ventisei scrittori originari di quattordici Paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina, Haiti.

La giornata di giovedì 4 novembre inizierà all’Auditorium S. Margherita, alle 12 con Ulla Lenze, autrice in residenza nel progetto Waterlines a Venezia, che converserà con la docente di letteratura tedesca Cristina Fossaluzza, Responsabile di Waterlines.

Nel primo pomeriggio di giovedì 4, alle ore 15.30 sempre all’Auditorium S. Margherita, si terrà l’incontro in collaborazione con Ocean Space e Alliance Française de Venise tra Wilfried N’Sondé, importante scrittore e studioso congolese che vive in Francia e Antoine Pecqueur, giovane musicista e autore di un interessante Atlante della cultura, una mappatura del potere che la cultura, il soft power, esercita nel mondo globalizzato. L’incontro sarà moderato da Marie-Christine Jamet, docente di Lingua francese a Ca’ Foscari. La conversazione è realizzata seguendo le linee guida dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile. In questo incontro fra uno scrittore attento alla complessa realtà dell’Africa e un giornalista studioso di politica culturale internazionale si discuterà anche dei modi in cui le nazioni possono affrontare le questioni cruciali della giustizia, dell’equità, della solidarietà, e di come la cultura possa favorire uno sviluppo sostenibile anziché le ingiustizie

La giornata di giovedì 4 novembre si conclude alle 21.15 al Multisala Cinema Rossini con One Second (Yi miao zhong) di Zhang Yimou (Cina, 2020, 1h44′, in lingua originale con sottotitoli in italiano) tratto dal romanzo “The Criminal Lu Ynashi” di Geling Yan. Alla presenza di Geling Yan, autrice della sceneggiatura

Una riflessione sulle origini e gli incontri di nazionalità sarà al centro della conversazione moderata da Shaul Bassi, docente di letteratura inglese, di venerdì 5 novembre alle ore 9.30 all’Auditorium

S. Margherita tra Caterina Edwards, scrittrice canadese di origini istriane e Vittorio Longhi, un giornalista, attivista e scrittore italoeritreo, molto impegnato nella difesa dei diritti umani in Eritrea.

Più tardi nella mattinata alle ore 12 all’Auditorium S. Margherita con Aslı Erdoğan, giornalista e attivista turca, il tema dei diritti umani irrompe sul palcoscenico di incroci attraverso la conversazione che terrà con Matthias Kappler, docente di turcologia presso l’ateneo, e la sua traduttrice, Giulia Ansaldo. Asli Erdogan, oppositrice del governo turco, arrestata nel 2016 perché scriveva per un quotidiano filocurdo, è fuggita dal suo paese e ha continuato all’estero la sua carriera di scrittrice. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e i suoi romanzi sono stati tradotti in oltre dieci lingue. È ritenuta oggi una delle più importanti scrittrici della letteratura turca.

Alle ore 15.00 inizierà il pomeriggio di incontri al Teatrino di Palazzo Grassi, che ospita per prima Geling Yan in conversazione con i docenti di Lingua e Cultura cinese a Ca’ Foscari Marco Ceresa e Nicoletta Pesaro. Scrittrice e sceneggiatrice, ex-giornalista, Geling Yan è una delle autrici cinesi d’oltremare più rappresentative. Scrive sia in cinese sia in inglese, le sue opere sono tradotte in ben sedici lingue. Ha pubblicato più di venti libri in diversi paesi e ha ricevuto circa trenta premi letterari e cinematografici dando una prospettiva fondamentale per interpretare l’incontro tra Oriente e Occidente.

Alle ore 17.00, in un nuovo progetto scientifico, Incroci di civiltà si apre a mondi diversi come quello economico. Mandeep Rai, autrice di The Values Compass: What 101 Countries Teach Us About Purpose, Life and Leadership, converserà con il Direttore Generale Fondazione di Venezia, Giovanni Dell’Olivo.

L’incontro tra il romanzo sudamericano e il nuovo realismo nordamericano si concretizzerà alle

19.00 con l’appuntamento conclusivo al Teatrino di Palazzo Grassi, con Rodrigo Fresan, uno dei più importanti e raffinati autori argentini, originale scrittore sperimentale che la pubblicazione del romanzo Esperanto (1995) ha consacrato come portavoce di una nuova generazione di scrittori. Converserà con Nicola Lagioia, autore del recente La città dei vivi e Direttore del Salone Internazionale del libro di Torino e con i docenti cafoscarini Alessandro Raveggi e Susanna Regazzoni. Con questo incontro si inaugura un’altra fortunata collaborazione di Incroci, quella con il Salone del Libro di Torino presso il quale s’è già svolta una conversazione con lo scrittore francese Mathias Énard, co-organizzata dalle due istituzioni. Questo incontro fra Rodrigo Fresan e Nicola Lagioia fornirà l’occasione per un dialogo sul presente e il futuro del romanzo nel mondo contemporaneo e sui destini della letteratura.

Per la mattina di sabato 6 novembre Incroci di civiltà si sposta alla Fondazione Querini Stampalia, dove alle ore 10.00 sarà presente l’autore serbo, che vive in Italia, a Firenze, Oto Horvat che converserà con i docenti di Marija Bradaš e Alessandro Raveggi.

Gli incontri proseguono nella stessa sede alle ore 12.00 con la presentazione dell’antologia

Africana proposta da Chiara Piaggio e Igiaba Scego.

In sessione quasi parallela, alle ore 10.30, Gholam Najafi sarà protagonista di IAS – Interrogatorio alla scrittura, un evento letterario ospitato all’interno del Carcere femminile della Giudecca (Venezia) condotto da donne in stato di detenzione e aperto alla cittadinanza. Gholam Najafi, scrittore afghano ma veneziano d’adozione, è autore de Il tappeto afghano; ha appena pubblicato il suo terzo libro Tra due famiglie.All’Auditorium S. Margherita alle ore 14.00 James Noël, scrittore haitiano di lingua francese converserà con il ricercatore Giuseppe Sofo, evento in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e Venise pour la francophonie 21.

Sempre sabato 6 novembre alle ore 16.00, all’Auditorium Santa Margherita, Incroci apre una nuova finestra, questa volta sui temi dell’ambiente con una conversazione con Antonio Moresco, Tiziano Scarpa e Carla Benedetti, moderata da Alessandro Cinquegrani di Ca’ Foscari. A partire dal libro La letteratura ci salverà dall’estinzione? di Carla Benedetti, docente a Pisa, e Il canto degli alberi, di Moresco, meditazione sull’ambiente scritta nell’epoca del lockdown, Incroci di civiltà farà una riflessione sul ruolo della letteratura per l’ambiente e la sostenibilità.

Gran finale con un appuntamento che si profila ricco di verve e spunti interessanti sabato 6 novembre alle ore 18.30, all’Auditorium Santa Margherita, con Vinicio Capossela. Capossela è un gradito ritorno a Venezia, dove però non aveva ancora partecipato a Incroci di civiltà. Artista ecclettico e poliedrico, presenterà il suo ultimo libro Eclissica, che procede tra luci e ombre nello studio dell’umanità più profonda.

L’edizione 2021 di Incroci di civiltà avrà quest’anno un ulteriore appuntamento domenica 7 novembre alle ore 11.30 presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium Lo Squero, per un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro a cura di Maria Ida Biggi e Piermario Vescovo, con la partecipazione di Roberto Bianchin.

PRENOTAZIONI

Tutti gli appuntamenti di Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org che si potrà effettuare a partire dal 21 ottobre.

Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in corso di validità

Promosso da: Università Ca’ Foscari Venezia, Comune di Venezia e Fondazione di Venezia

Main partner: Francesca Bortolotto Possati, Eni, Fondazione Musei Civici Venezia, Marsilio.

COLLABORAZIONI

Anche per l’edizione 2021, il Festival Incroci di civiltà si giova di una ricca rete di collaborazioni:

Con il sostegno di: Ca’ Foscari Sostenibile/Collegio Internazionale Ca’ Foscari/Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati/Dipartimento di Studi Sull’Asia e sull’Africa Mediterranea/Fondazione Giorgio Cini/Fondazione Querini Stampalia/Grafiche Veneziane/ Istituto Confucio Venezia/ Letterenfonds-Dutch Foundation for Literature/LEI-Center for Women’s Leadership/ Netherlands Embassy in Rome/Palazzo Grassi-Punta Della Dogana/ Scuola Grande di San Rocco/T Fondaco dei Tedeschi–DFS / Waterlines–Residenze letterarie e artistiche a Venezia

Con la collaborazione di: Closer-Associazione culturale/Dedica Festival Pordenone/Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali/Dipartimento di Studi Umanistici /Forum per la Finanza Sostenibile/ Laboratorio sulla Traduzione delle Lingue Orientali/Ocean Space/ Premio Campiello/Salone del libro di Torino/Società Dante Alighieri/Venise pour la Francophonie 21/V20-Values 20;

ADD editore/ Edizioni Aboca/Edizioni La Meridiana/ Garzanti editore/ Giangiacomo Feltrinelli editore

/Giunti Editore/Giulio Einaudi editore/ Guanda/ Iperborea/ Les Flâneurs edizioni/LiberAria editrice/Stilo editrice/ 66thand2nd editore

Librerie partner: Cafoscarina/Libreria Marco Polo/Libreria Studium/Punto Einaudi Venezia

CONTATTI PER LA STAMPA

Università Ca’ Foscari Venezia

🔊 Listen to this