(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 DODICI CUOCHI CONTADINI VENETI PREPARANO IL MENU DEI POPOLI. IL VENEZIANO DIEGO SCARAMUZZA GUIDA LA BRIGATA DELLA CUCINA ITALIANA ALLA FAO

Oggi alle 17.30 in diretta streaming l’intervento di Ettore Prandini

https://www.unfoodsystems.org/index.php

27 luglio 2021 – Sono una cinquantina i cuochi contadini impegnati a Roma in occasione del pre Food System Summit delle Nazioni Unite. Il presidente nazionale degli agriturismi di Terranostra Campagna Amica Diego Scaramuzza ha voluto nella brigata di cucina anche dodici colleghi veneti che prepareranno il cibo dei popoli agli ospiti, prima tra tutti la vicesegretaria dell’Onu Amina J.Mohammed, insieme a tanti altri provenienti da ogni parte del mondo e presenti all’evento in corso alla Fao. Il cibo è una delle forme più indicate per socializzare – afferma Diego Scaramuzza – sorseggiare un aperitivo assaporando un piatto è motivo di dialogo per esprimere i contenuti e i valori dell’alimentazione sana all’ insegna della dieta mediterranea simbolo anche dell’ospitalità italiana. Tra le pietanze scelte la tradizionale pappa col pomodoro, la nostrana pasta e fagioli ricette che uniscono l’Italia insieme ad un trionfo di prodotti a denominazione di origine protetta dai formaggi tipici alla frutta, dagli insaccati alla verdura di stagione. Oggi in diretta streaming all’indirizzo https://www.unfoodsystems.org/index.php sarà possibile seguire l’intervento di Ettore Prandini alla sessione dedicata “From the G20 Matera Declaration to the Food Systems Summit: A Framework for Emerging Coalitions of Action”. Si tratta del riconoscimento del ruolo svolto dalla Coldiretti a livello nazionale ed internazionale nella promozione di un modello di agricoltura attento all’innovazione basato su sviluppo sostenibile, difesa dell’ambiente, della salute e dei diritti sociali con la valorizzazione del rapporto con i territori e delle produzioni locali.Un impegno che ha portato l’Italia ad essere leader mondiale nella sicurezza alimentare, nelle produzioni di qualità e nella tutela della biodiversità.

🔊 Listen to this