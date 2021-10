(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

27 ottobre 2021

Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa, audizione del Gen. Vecciarelli – Giovedì alle 13,30 diretta webtvGiovedì 28 ottobre, alle ore 13.30, le Commissioni Difesa riunite di Camera e Senato (Sala della Regina), nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2021–2023 (Doc. CCXXXIV, n. 4), svolgono l’audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com4528.doc

🔊 Listen to this