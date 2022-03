(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 DL UCRAINA: TRIPODI (FI), FORZA ITALIA DA SEMPRE FAVOREVOLE AD AUMENTO BUDGET DIFESA

“Con l’approvazione dell’Aula di Montecitorio del dl Ucraina il Parlamento oltre a fare fronte a un’emergenza che speriamo duri il meno possibile, pone un primo importante tassello per la costruzione una nuova e più funzionale idea di difesa, proprio partendo dall’aumento dei fondi per questo fondamentale comparto. Forza Italia ha sostenuto da sempre la necessità di ampliare il budget a disposizione delle nostre forze armate, al fine di rendere più moderno e professionale uno dei pilastri che regge di fatto la democrazia, consentendoci di godere appieno le nostre libertà”. Perciò la nostra soddisfazione è doppia si concretizza la nostra idea di sistema Paese, unito al potenziamento dello strumento militare. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, capogruppo azzurra in Commissione difesa a Montecitorio.

