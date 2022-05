(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Dl Ucraina bis: Toffanin (FI), bonus carburante per professionisti nostra conquista contro discriminazioni

“Tutti i datori di lavoro privati potranno assegnare il bonus da 200 euro ai dipendenti. È stato infatti approvato in Commissione finanze e industria del Senato, in sede di votazione del decreto per contrastare gli effetti derivanti dalla crisi in Ucraina, un emendamento presentato da Forza Italia, a mia prima firma, in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi i professionisti, per estendere il bonus inflazione sotto forma di buoni carburante per i dipendenti. In particolare la modifica prevede che i datori di lavoro possano assegnare un incentivo ai loro dipendenti nella misura di buoni benzina o simili, per un totale di 200€, senza che questi siano calcolati nell’ammontare del reddito. L’emendamento è una conquista importante ed ha trovato l’ampio consenso delle forze politiche. Siamo particolarmente soddisfatti di aver apportato ancora una volta il nostro contributo migliorativo al decreto, evitando ingiuste discriminazioni, sostenendo i lavoratori ma al tempo stesso non gravando sulle imprese.

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, vicepresidente della commissione finanze del Senato.

