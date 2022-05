(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 DL UCRAINA BIS. TOFFANIN (FI): BENE DECRETO, DA FORZA ITALIA CONTRIBUTO FONDAMENTALE

“L’azione del governo Draghi per risolvere la crisi economica derivante prima dall’emergenza sanitaria e poi dal conflitto russo-ucraino va finalmente nella giusta direzione, conciliando misure a breve termine con interventi strutturali. Forza Italia ha dato finora il proprio fondamentale contributo a favore di imprese e famiglie che sono la colonna portante del nostro Paese. In questo decreto abbiamo ottenuto proprio per le imprese una proroga dei rimborsi sui preammortamenti. Ma ancora tanto possiamo e dobbiamo fare, consapevoli che il tessuto imprenditoriale per continuare a lavorare e a creare lavoro ha bisogno di liquidità e di semplificazioni burocratiche. Chiediamo poi con forza che vengano previste delle modifiche alla modalità di cessione dei crediti che deve essere consentita sin da subito ai clienti delle banche. E’ nostro dovere inoltre rispondere al grido di aiuto del mondo del lavoro. La nostra ricetta da sempre si basa su tre punti: diminuire il cuneo fiscale per aumentare le retribuzioni, rivedere il reddito di cittadinanza e introdurre i voucher. Continuiamo su questa strada e siamo certi di poter lavorare proficuamente per condurre il nostro Paese fuori da una crisi senza precedenti. Per questo motivo esprimo il voto favorevole di Forza Italia”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl Ucraina bis.

