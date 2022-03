(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 DL SOSTEGNO TER: GIACOMETTO (FI), SUPERATO MA FI RIVENTICA CAMBIO DI PARADIGMA

“Il decreto sostegni dunque è stato varato con una doppia finalità: prevedere una serie di ristori economici per quelle attività e quei settori che avevano dovuto scontare l’effetto delle ultime misure varate per il contenimento dei contagi; intervenire sull’impennata dei costi relativi all’energia elettrica. Questo scenario è radicalmente mutato, in senso peggiorativo, a seguito del precipitare della crisi russo-ucraina con l’esplosione di una vera e propria guerra ai confini del cuore pulsante dell’Europa. La situazione già grave dell’aumento del costo delle materie prime a livello internazionale si è ulteriormente aggravata. Pertanto, il decreto sostegni, pur prevedendo uno stanziamento di 1,6 miliardi per il solo anno 2022, è stato inevitabilmente superato dagli eventi, sia per quanto riguarda le finalità, sia per la portata delle misure messe in campo”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Carlo Giacometto, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso della discussione generale del dl sostegni ter. Infatti, “le misure contenute del provvedimento sono certamente utili e importanti ma inevitabilmente e incolpevolmente insufficienti, proprio per l’emergere di nuovi e ben più gravi problemi”. Nel dettaglio l’esponente azzurro ha sottolineato come “con questo decreto si prosegue in una strategia di sostegno economico e fiscale alle attività produttive secondo un criterio di necessità, cercando di fossilizzare il meno possibile i margini degli aiuti in rigidi parametri di codici ATECO. Risorse in base a chi ha dovuto interrompere la propria attività imprenditoriale a causa delle restrizioni ancora in vigore in quel periodo, e non esclusivamente in base al tipo di produzione o di attività di vendita. Un cambio di paradigma inaugurato fin dall’inizio dell’esperienza del Governo Draghi, che come Forza Italia rivendichiamo con convinzione”.

