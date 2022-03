(AGENPARL) – Roma, 15 mar 2022 – “Abbiamo registrato con estrema soddisfazione l’approvazione in V Commissione Bilancio al Senato dell’emendamento di proroga e contestuale avvio di un percorso di stabilizzazione del personale sanitario assunto con contratto cococo”, dichiarano i Coordinatori Nazionali aziendali di FP CGIL, CISL FP, CONFSAL UNSA e ANMI. “Un segnale politico estremamente importante per il rilancio del ruolo sociale dell’Istituto all’interno del welfare che nasce anche grazie all’azione sinergica messa in campo assieme al Comitato Nazionale di Coordinamento del personale cococo e ai Vertici dell’Ente”, continuano. “Ora sarà importante lavorare con il medesimo impegno per fare in modo che la norma venga approvata definitivamente e che si avviino le procedure per garantire un percorso di stabilizzazione in grado di valorizzare l’importante lavoro fin qui svolto da questi lavoratori” concludono.