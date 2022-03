(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Dl Sostegni: Perosino (Fi), maxiemendamento recepisca modifiche commissione

“Auspico che il governo inserisca nel maxiemendamento tutte le proposte, una novantina, approvate dalla Commissione perché la fiducia è una cosa seria da votare, non lo si fa con leggerezza”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia, Marco Perosino, durante la discussione sul dl Sostegni ter. “Mi soffermerò solo su taluni articoli del decreto – ha aggiunto – per evidenziare la buona volontà ad intervenire ma anche l’insufficienza delle varie misure. Per esempio, all’art.26 si prevedono solo 50 milioni di aiuti per le imprese colpite dalla peste suina: credo che il governo debba preparare ben altri interventi vista la gravità della situazione. All’art.29 si affronta la questione della revisione dei prezzi manche qui in modo insufficiente, forse servirebbe prorogare la validità dei contratti. Poi la questione della mancanza dei segretari comunali, che sono funzionari decisivi per i comuni, specie i piccoli, per garantire la legalità. Avevo proposto di mantenere in servizio quelli andati in pensione o che andranno fra poco per 12 mesi. Invece, si è optato per una soluzione più complicata che non credo garantirà il servizio. Infine, sul 110, credo che la vera soluzione è di porre una scadenza definitiva dando agio di completare le opere”.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica