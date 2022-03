(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 Dl Sostegni: Pepe (Lega), bene promessa governo per anti default a capoluoghi regione.

Roma, 16 mar. – “La Lega ripresenterà nel primo provvedimento pertinente ed utile la proposta tesa ad evitare che i comuni capoluogo di regione come Potenza vadano in default, mutuando per questi quanto è stato fatto in Legge di Bilancio per le città metropolitana. Questo a conferma del grande impegno della Lega e della consolidata vicinanza ai territori, confermatasi inoltre con l’accoglimento dell’emendamento Lega per i restanti comuni. Abbiamo tenuto alto il livello d’attenzione sulla tematica ed ottenuto dal Governo la promessa di risolverla in tempi consoni: saremo comunque attenti che il percorso di sostegno ai comuni virtuosi non incontri ulteriori intoppi, ed in accordo alle indicazioni avanzate anche dalla Ragioneria generale dello Stato, possa giungere a compimento, evitando così di gravare pesantemente su cittadini ed amministratori locali”.

Così il senatore della Lega Pasquale Pepe, primo firmatario dell’emendamento in questione al Sostegni ter.