sab 20 marzo 2021 Dl Sostegni: Occhiuto, positivo passo in direzione indicata da FI, in Parlamento miglioreremo testo

“Il decreto Sostegni rappresenta, senza alcun dubbio, un primo positivo passo nella direzione indicata da Forza Italia.

Quella, cioè, di dare risposte concrete e immediate alle famiglie e alle categorie economiche colpite dalla pandemia, senza distinzione alcuna in relazione al tipo di attività o alla zona geografica di residenza. I risarcimenti saranno proporzionati alla perdita di fatturato e arriveranno sui conti correnti degli italiani già nelle prime settimane di aprile.

Certamente, come ha sottolineato anche il premier Draghi, il provvedimento appena approvato dal governo è un aiuto parziale e non risolutivo: 11 miliardi a fondo perduto per i ristori sono ancora pochi.

Per questo servirà intervenire nuovamente, con un nuovo scostamento di bilancio, per avere risorse fresche e per fronteggiare così, in modo più incisivo, gli effetti nefasti di una crisi ancora diffusa.

Ringraziamo i nostri ministri – Gelmini, Brunetta e Carfagna – per il prezioso lavoro svolto in Consiglio dei ministri e per i risultati ottenuti.

I gruppi azzurri saranno propositivi, in Parlamento, per migliorare, laddove fosse possibile, questa prima misura economica del nuovo esecutivo, in particolare per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

