DL SOSTEGNI: DAMIANI (FI), ORGOGLIOSO NOSTRA BATTAGLIA SU RIMESSIONE TERMINI

“La rimessione in termini per la rottamazione ter e del saldo e stralcio rappresentano un messaggio politico chiarissimo che Forza Italia vuole rilanciare con determinazione: è tempo di dare e non di togliere a imprese e famiglie. Rinviare ulteriormente il pagamento delle rate consente di gestire al meglio la liquidità di cassa che sta subendo pesanti decurtazioni a causa del caro bollette e dell’aumento dei costi delle materie prime. Per Forza Italia questa rimessione in termini consente alle imprese e alle famiglie di affrontare con un margine di tempo ulteriore gli impegni finanziari presi, in considerazione di un andamento della ripresa economica destinato a risentire l’influenza del conflitto in Ucraina. E’ una nostra battaglia che abbiamo condotto orgogliosamente in commissione Bilancio e che sono personalmente soddisfatto, da relatore, di aver portato all’approvazione con l’appoggio anche degli altri gruppi”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in Commissione bilancio e relatore del Sostegni-ter.

