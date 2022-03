(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Dl Sostegni Damiani (Fi), nuovo scenario ci obbliga a cambiare impostazione

“Questo decreto è nato in uno scenario completamente diverso. Si immaginava di aiutare l’economia che stava uscendo dalla pandemia. Invece ci siamo ritrovati improvvisamente in un mondo al contrario e siamo stati costretti a cambiare impostazione. Eppure, con le poche risorse disponibili siamo riusciti ad approvare in Commissione un provvedimento positivo. E lo dobbiamo alla capacità della variegata maggioranza a fare sintesi anche con la collaborazione dell’opposizione. Tra le positività c’è certamente la proroga della rottamazione ter. Bene anche l’ordine del giorno unitario con cui si impegna il governo a interventi celeri per affrontare questa fase caratterizzata dal conflitto in Ucraina, a partire da una necessaria moratoria dei mutui. Con gli effetti perversi sui costi dell’energia le nostre aziende devono scegliere se accendere la luce, i forni oppure pagare i mutui. Auspico che il Tesoro se ne faccia carico con assoluta rapidità magari ricorrendo anche all’Ue”.

Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, correlatore del dl Sostegni ter.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica