(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Dl Sostegni bis: Torromino (FI), grazie a Occhiuto boccata d’ossigeno per Calabria

“Grazie a Forza Italia tanti calabresi avranno finalmente una prospettiva lavorativa per il futuro e potranno guardare ai prossimi anni con un po’ più di serenità.

Il nostro capogruppo alla Camera, Roberto Occhiuto, è riuscito a far passare due emendamenti chiave, presentati dal gruppo azzurro al decreto Sostegni bis, che stanziano in totale 85 milioni di euro per i tirocinanti tis e per i ministeriali. Una boccata d’ossigeno per la Calabria, un passaggio importante per la nostra Regione.

Grazie anche al collega Francesco Cannizzaro per il suo contributo in Parlamento. Ecco come si danno risposte concrete ai territori, siamo pronti a farlo sempre più conquistando nei prossimi mesi la presidenza della Regione Calabria”.

Lo afferma in una nota Sergio Torromino, deputato calabrese di Forza Italia.

