mar 15 giugno 2021 DL SOSTEGNI BIS. TOFFANIN (FI): EMENDAMENTO M5S SEGNI CAMBIO PASSO SU RDC

“Seppur dichiarato al momento inammissibile, l’emendamento al Dl Sostegni bis che il M5S ha presentato alla Camera è un buon segnale. Dimostrerebbe che anche i grillini sono finalmente disposti ad ammettere che il reddito di cittadinanza fa solo da tappo all’occupazione e che la flessibilità è da tenere in considerazione soprattutto per la ripartenza del sistema. La proposta di modifica rendeva obbligatoria, per i percettori del reddito di cittadinanza, l’accettazione di un impiego anche se stagionale. Dopo aver irrigidito il mercato del lavoro e averlo depauperato di qualsiasi politica attiva, questa iniziativa potrebbe essere una soluzione condivisibile. Intanto, per Forza Italia è doveroso pretendere che si proceda con la sottoscrizione del patto per il lavoro da parte di tutti quei percettori di rdc che non l’hanno ancora fatto. E’ solo in questo modo che daremo la possibilità a tante persone di iniziare il percorso per l’inserimento nel mondo del lavoro, la sola vera dignità.” Lo dichiara la senatrice Roberta Toffanin, responsabile del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.

