(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Dl Sostegni bis. de Bertoldi (FdI): inaccettabile ennesimo voto di fiducia. Presidente Repubblica intervenga per rispetto bicameralismo

“E’ inaccettabile ed assurdo che questa maggioranza, che può fare riferimento su numeri che mai nessun governo ha finora avuto, ricorra in maniera sistematica al voto di fiducia. Per l’ennesima volta dobbiamo prendere atto che viene impedito a un ramo del Parlamento di esercitare il suo diritto di discutere ed esaminare i provvedimenti, così come prevede la nostra Costituzione. Siamo dinanzi a un monocameralismo di fatto. Per questa ragione ho ufficialmente chiesto, nel corso dell’esame in Commissione Bilancio del dl Sostegni bis, al presidente Pesco ed a quello delle Finanze D’Alfonso ed ai presidenti di Camera e Senato di rivolgersi al presidente della Repubblica, affinchè si eviti questo ricorso reiterato al voto di fiducia in spregio al dettato costituzionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.

________________________

🔊 Listen to this