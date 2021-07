(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 ——————————

Roma, 8 luglio 2021

DL SOSTEGNI BIS, CONFAGRICOLTURA: DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI SEGNALI IMPORTANTI PER LE IMPRESE AGRICOLE

Rifinanziamento della Nuova Sabatini; aumento della dotazione del Fondo di solidarietà da 105 a 160 milioni di euro; rifinanziamento di 5 milioni di euro del Fondo agrumi per il 2021; proroga per il 2021 della norma che consente l’impiego in agricoltura dei percettori di strumenti di sostegno al reddito: sono alcuni degli emendamenti fortemente sostenuti da Confagricoltura e che oggi sono stati approvati in Commissione Bilancio alla Camera.

Si tratta di interventi di assoluta priorità. In particolare, – evidenzia Confagricoltura – l’aumento del Fondo di solidarietà per calamità si allarga al settore apistico, con 5 milioni di euro, adesso riservati, e comprende anche i danni da grandinate.

E’ un segnale che va incontro alle aziende, – afferma Palazzo della Valle – benché la cifra non sia sufficiente a coprire adeguatamente le richieste delle imprese colpite.

Di grande importanza è la proroga della misura, introdotta con un emendamento auspicato da Confagricoltura al Decreto Rilancio, che consente l’impiego in agricoltura di chi percepisce strumenti di sostegno al reddito. Già lo scorso anno – ricorda l’Organizzazione degli imprenditori agricoli – questo intervento era stato utilizzato da molte aziende per far fronte all’emergenza manodopera. La proroga al 2021 va in questa direzione in un periodo cruciale per i raccolti.

Sul rifinanziamento della Nuova Sabatini, infine, Confagricoltura ribadisce la soddisfazione già espressa all’annuncio del Governo, la settimana scorsa, di dare il via libera al rifinanziamento della misura sollecitata per assicurare continuità agli investimenti produttivi e contribuendo ad accrescere la competitività delle imprese agricole.

