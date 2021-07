(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 DL SEMPLIFICAZIONI, VERSACE (FI): BENE NORME PER INCLUSIONE DONNE, GIOVANI E DISABILI

“Con l’approvazione del decreto semplificazioni, su cui oggi la Camera ha espresso il voto di fiducia, si compie un altro passo decisivo verso la piena inclusione di donne, giovani e persone con disabilità nel mondo del lavoro. Nei bandi di gara, infatti, verranno valorizzate le aziende che assumono donne, giovani e, grazie all’approvazione di un emendamento a mia prima firma, anche persone con disabilità”. Così Giusy Versace, deputata e responsabile del dipartimento pari opportunità, disabilità e sport di Forza Italia.

“Nel decreto trovano poi spazio altre misure per le persone con disabilità, dall’estensione del superbonus edilizio alle opere di abbattimento delle barriere architettoniche fino alla piena funzionalità della Disability Card, già attiva in 8 Paesi UE, che consentirà di accedere, con tariffe agevolate o gratuitamente, a servizi di trasporti, musei e teatri in tutti i Paesi aderenti. Il decreto rende accessibili i dati della Card anche a soggetti esterni come le associazioni di categoria. Viene poi potenziata la piattaforma digitale che consentirà la raccolta firme per referendum e leggi popolari garantendo la partecipazione democratica alle persone con disabilità. Sono fiera che, ancora una volta, anche con il contributo di Forza Italia, il Parlamento abbia compiuto un ulteriore passo nella direzione giusta, ma serve fare ancora tanto per raggiungere l’obiettivo di una piena inclusione e parità” conclude Versace.

🔊 Listen to this