(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 DL SEMPLIFICAZIONI: TARTAGLIONE (FI), MESSI IN SALVO 4,6 MLD PER SUD CHE ALTRI VOLEVANO BLOCCARE

“Il Sud è e resta una priorità per Forza Italia che è riuscita a evitare che ben 4,6 miliardi di euro destinati a quest’area del Paese dalla scorsa Manovra fossero bloccati, come da proposta di alcuni deputati di Pd, Leu e Movimento 5 Stelle nel corso dell’esame del decreto Governance e Semplificazioni. Un’idea sciagurata che siamo riusciti ad arginare, mettendo così al riparo dei fondi indispensabili alla crescita e allo sviluppo del Mezzogiorno”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

