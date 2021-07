(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 DL SEMPLIFICAZIONI: TARTAGLIONE (FI), GRAZIE A LAVORO FI DISEGNARE ITALIA DEL FUTURO E’ PIU’ FACILE

“Il lavoro di Forza Italia, tanto al governo che in Parlamento, è stato fondamentale perché il decreto Governance e Semplificazioni potesse rappresentare quella spinta propulsiva in grado di far realmente ripartire il Paese dopo l’emergenza Covid. Meno burocrazia significa, infatti, rispondere più velocemente a cittadini e imprese, ma anche accorciare i tempi per spendere le risorse del recovery che devono essere investite subito per modernizzare l’Italia, anche con infrastrutture sia fisiche che digitali, e per rilanciare l’occupazione. Adesso sarà finalmente possibile tornare a crescere, disegnare l’Italia del futuro da oggi sarà più facile”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione.

