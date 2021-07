(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 DL SEMPLIFICAZIONI, MALAN (FDI): MONOCAMERALISMO DI FATTO E NORME PASTICCIATE

“Anche col dl semplificazioni ci troviamo di fronte ad un monocameralismo di fatto, un provvedimento inemendabile sul quale verrà posta la fiducia e che non può trovare il voto favorevole da parte di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara in discussione il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

“Un decreto – sottolinea Malan – le cui norme, contenute in 222 pagine, assemblate in modo quasi casuale e che sicuramente anche gli esponenti della maggioranza non hanno avuto modo di analizzare”.

“Basta guardare l’art.47 ter – osserva Malan – per capire però cosa può nascondere un decreto elaborato in questo modo: la possibilità per i concessionari autostradali che hanno avuto la concessione senza alcuna procedura di gara di fare i lavori per un ulteriore anno senza sottoporli a gara, tutto l’incontrario di un regime di concorrenza che l’articolo successivo dice genericamente di favorire. Il voto contrario è d’obbligo e conferma che la scelta di Fratelli d’Italia di stare all’opposizione è quella giusta di fronte al Paese”.

