(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 DL SEMPLIFICAZIONI: LABRIOLA (FI), “BENE CAMBIO DI PASSO PER SUPERBONUS”

“La semplificazione impressa dal super bonus 110% finalmente ha sbloccato migliaia di pratiche che erano entrate nelle maglie della cattiva burocrazia. Grazie al grande lavoro del Governo Draghi e del ministro Brunetta finalmente si è impresso il cambio di passo necessario. Sappiamo tutti che la ripartenza dell’edilizia è fondamentale per l’economia e Il decreto semplificazioni in particolare con il super bonus 110%, assieme al nuovo modulo Cila ha fatto schizzare gli interventi edilizi sull’efficientamento energetico indispensabile per combattere i cambiamenti climatici. L’ottimo lavoro del Ministro Brunetta oltre finalmente a dare dignità alla pubblica amministrazione, cancellare la cattiva burocrazia, accelerare sui concorsi pubblici mettendo i giovani al centro e il merito, ha avuto un occhio d’attenzione anche al tema che dovrebbe essere centrale di questo governo, la transizione ecologica e l’efficientamento energetico è un passo importante per combattere i cambiamenti climatici.” Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this