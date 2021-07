(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 DL SEMPLIFICAZIONI, L’ABBATE(M5S): LAVORATO DURAMENTE PER MODIFICHE TESTO, NOI FORZA RESPONSABILE

Roma, 28 lug. – “Ringrazio tutte le colleghe e colleghi della Camera della Commissione Ambiente che hanno lavorato duramente in queste settimane su questo importante provvedimento. Il Movimento 5 stelle è stato impegnato costantemente per introdurre norme più coerenti con la transizione ecologica, rispetto alla prima stesura del testo”. Lo ha detto ieri in Aula durante la discussione generale sul Decreto Semplificazioni la capogruppo M5S in commissione ambiente, Patty L’Abbate.

“Nonostante questo intenso lavoro – specifica L’Abbate – il testo ha ancora delle storture che non vanno nella direzione della tutela dell’ambiente e a cui auspico si possa trovare rimedio nei prossimi provvedimenti. Non possiamo tollerare la possibilità di bruciare i rifiuti con autorizzazione semplificata negli inceneritori e in altri tipi di impianti o la libera circolazione del combustibile solido prodotto dai rifiuti”.

“Parliamo di economia circolare anche nella strategia green new deal e nella missione 2 del PNRR, ma non ci sono adeguate semplificazioni in questo decreto per controllare e supportare le decine di nuovi prodotti che richiedono nuove tecnologie per poter procedere al loro riciclaggio. Non ci sono, ad esempio, semplificazioni per migliorare le percentuali di raccolta differenziata e di riciclo”.

“Non c’è coerenza, neanche con le priorità stabilite dalla commissione europea per i progetti del PNRR con il principio “do no significant harm”, non arrecare alcun danno significativo come ci dice anche il Wwf”.

“Detto questo, noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo lavorato duramente nel processo emendativo per migliorare il testo e siamo riusciti a vincere alcune battaglie dai vaccini all’ambiente, dal superbonus ai risparmi in bolletta per i cittadini. Abbiamo dimostrato, anche in questa occasione, di essere una forza politica responsabile e attenta ai bisogni dei cittadini. Continueremo a svolgere il nostro compito di custodi dei nostri territori e di una unica comunità che deve andare oltre la crisi e guardare con speranza e serenità al 2050. Il Movimento 5 Stelle c’è e ci sarà sempre”, conclude Patty L’Abbate

