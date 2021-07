(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 DL SEMPLIFICAZIONI: CANNIZZARO (FI), OK A FONDI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO CALABRIA RENDE REGIONE PIÙ SICURA

“L’approvazione al decreto Governance Semplificazioni di un emendamento mio e del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto,

con cui si mira a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico in Calabria è un grande risultato per la mia Regione, raggiungiungibile anche grazie all’importante lavoro dell’Assessore regionale Gianluca Gallo. Ringrazio il Ministro Carfagna per l’attenzione posta su questa importante questione e per lo sforzo profuso nel sostenere, con successo, questa proposta che, ancora una volta evidenzia l’attenzione e l’amore di Roberto Occhiuto per la sua terra. Le conseguenze del maltempo, in particolare per un territorio come il nostro, rischiano di essere devastanti ed è quindi necessario investire per contenere il rischio idrogeologico. Con lo stanziamento di questi 40 milioni di euro per il 2021 e 2022 si potrà fare in modo di rendere la Calabria più sicura”. Così, in una nota, il deputato reggino di Forza Italia e responsabile per il Sud del movimento azzurro, Francesco Cannizzaro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this