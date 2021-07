(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Dl Semplificazioni: Calabria (FI), fondamentale passo per cambiare Italia

“Con la prima, importante tranche di risorse in arrivo grazie al via libera dell’Ecofin al nostro Recovery Plan, iniziamo finalmente a costruire. A partire dal decreto Semplificazioni in esame alla Camera dei Deputati di cui mi onoro di essere relatore e che pone finalmente le basi per la crescita: è dallo snellimento delle procedure e da una governance capace di realizzare i progetti che passa la competitività del sistema Paese”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, relatrice del dl Semplificazioni. “È un disegno di legge che segna un vero cambio di passo: dalla semplificazione delle procedure d’appalto alla velocizzazione della banda ultra larga, dalla digitalizzazione della P.A. fino al taglio dei tempi e degli iter procedurali per la transizione energetica e gli investimenti green: il dl Semplificazioni è il primo passo per cambiare e modernizzare l’Italia”, conclude.

