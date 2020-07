(AGENPARL) – mer 08 luglio 2020 Dl Semplificazioni: Aprea (FI), Arcuri Commissario per riapertura è conferma emergenza scuola

“In queste ore apprendiamo con sorpresa che il decreto Semplificazioni prevede la nomina di Arcuri come Commissario per l’apertura delle scuole per garantire da settembre gel, mascherine, ma anche arredi e ogni altro bene materiale necessario al funzionamento delle scuole nel post Covid-19.

Forza Italia già da tempo nelle aule parlamentari aveva invitato il Premier Conte e la Ministra Azzolina a non sottovalutare i fabbisogni delle scuole italiane, alla luce del rispetto dei vincoli sanitari e non solo del post Covid-19.

Ai nostri appelli la Ministra Azzolina ha sempre risposto sostenendo che la situazione fosse sotto controllo e che i Dirigenti scolastici, i Sindaci e le Conferenze di Servizi Territoriali stessero provvedendo senza intoppi alla predisposizione degli ambienti scolastici nel rispetto dei vincoli imposti dal CTS, per scongiurare una nuova diffusione del Covid-19 in autunno.

Con la nomina del Commissario Arcuri il Governo corre ai ripari, ma come al solito tenta un’azione disperata e già destinata al fallimento proprio come è avvenuto con le mascherine, perché siamo a luglio e dai territori arrivano richieste di aiuto per organizzare i nuovi ambienti educativi, a partire da nuovi arredi che devono essere individuali (se si tratta di banchi), mobili e funzionali.

E se il Commissario Arcuri non avrà problemi finanziari, almeno si spera, per determinare gli acquisti necessari, certo avrà il problema delle quantità davvero impressionanti di materiali da far arrivare alle scuole entro il 14 settembre. Ammesso e non concesso, che sul mercato nazionale ed europeo ci sia questa disponibilità.

Forza Italia nel denunciare ancora una volta i ritardi e l’approssimazione con cui il Governo sta predisponendo le operazioni amministrative e didattiche per la riapertura delle scuole, vigilerà sulle azioni del Commissario Arcuri e lo invita fin d’ora a prendere in considerazione solo ed esclusivamente arredi di ultima generazione, davvero funzionali alla scuola del terzo millennio. La scuola non potrebbe sopportare di essere ulteriormente umiliata da banchi del 900’, residui di magazzini che possono essere usati bene solo come legna da ardere”.

Lo afferma in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia.

—

🔊 Listen to this