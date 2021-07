(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 DL SEMPLIFICAZIONE: SIRACUSANO (FI), COLPO BASSO DI PD, LEU E M5S PER SOTTRARRE 4,6 MLD A SUD

“Il tentativo di cancellare i 4,6 miliardi destinati al Sud, già stanziati e previsti dalla legge di Bilancio, da parte di Pd, Leu e M5S, è stato un colpo basso che per fortuna è stato vanificato grazie all’azione di Forza Italia. Le risorse che fanno parte del fondo perequativo infrastrutturale, istituito per compensare i gap territoriali nei servizi forniti ai cittadini, rimangono quindi a disposizione del Mezzogiorno e delle aree interne e montane. C’è ancora tempo per utilizzare i fondi perché abbiamo anche ottenuto che il termine del 30 giugno, previsto per la ricognizione delle opere finanziate, sia prorogato al 31 dicembre 2021. Forza Italia dimostra concretamente di agire per il rilancio e la difesa degli interessi del Sud”. Lo dichiara in una nota Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this