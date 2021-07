(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Dl Semplificazione: Occhiuto, Pd-M5s-Leu contro il Sud, 4,6mld salvi grazie a FI

“Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Leu hanno tentato con un’operazione subdola di far saltare 4,6 miliardi previsti dalla legge di bilancio per il Mezzogiorno e per le aree interne e montane. Grazie all’azione parlamentare di Forza Italia questo blitz è stato sventato, e con un correttivo al decreto Semplificazioni e governance sarà possibile effettuare la ricognizione delle opere da finanziare fino al 31 dicembre 2021. Noi costruiamo, qualcuno nella maggioranza prova a smontare le iniziative positive per far ripartire il Sud e per rilanciare la crescita”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

