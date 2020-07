(AGENPARL) – sab 04 luglio 2020 DL RILANCIO: SPENA (FI), APPROVATO EMENDAMENTO FI A SOSTEGNO ATTIVITA’ COMMERCIALI IN ZONE TURISTICHE

“Con l’approvazione del mio emendamento al dl rilancio che prevede l’introduzione di uno specifico codice ATECO per gli esercizi commerciali, artigianali e di ristorazione che si trovano nelle aree a vocazione turistica, si aprono nuove prospettive per il sostegno delle attività economiche nelle città turistiche, sprofondate in una crisi gravissima a causa dell’emergenza COVID”. Così, in una nota, Maria Spena, deputata di Forza Italia. “L’apporto all’economia nazionale del settore turistico – prosegue – non si limita ai soli operatori specializzati, ma riguarda anche altri settori in particolare lo shopping, l’artigianato e la ristorazione. Ecco perché abbiamo proposto che questi esercizi, se insediati territorialmente in luoghi ad alta intensità turistica, siano individuati anche come attività turistiche, tramite uno specifico richiamo nei codici ATECO. In tal modo si potranno individuare con maggiore precisione le aree di crisi turistica e quindi ad intervenire con maggiore puntualità”. Spena evidenzia, inoltre, che “con la proposta approvata gli esercizi commerciali, artigianali e di ristorazione delle zone turistiche delle nostre città in crisi potranno beneficiare di specifici interventi economici. La proposta – conclude – contiene anche la possibilità per i comuni di contribuire all’individuazione delle aree. Insomma, una misura molto importante e attesa dalle categorie produttive, la cui approvazione non sarebbe stata possibile senza l’impegno continuo del gruppo di Forza Italia e in particolare dei deputati azzurri in commissione bilancio”.

