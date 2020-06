(AGENPARL) – mer 03 giugno 2020 sito web: www.deputatipd.it

DL.Rilancio. Pd, più attenzione allo sport dilettantistico

Rossi, Lotti e Prestipino presentano pacchetto di emendamenti

“Sostenere, finanziare e promuovere l’intero settore sportivo dilettantistico che rappresenta per il Partito Democratico una straordinaria infrastruttura sociale per le nostre comunità”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo del Pd alla Camera che attraverso i deputati Andrea Rossi, Luca Lotti e Patrizia Prestipino assieme ai loro colleghi delle commissioni Scuola e Cultura hanno presentato un pacchetto di emendamenti al Decreto Rilancio.

“Con l’introduzione di diverse norme, il decreto ha posto una giusta e doverosa attenzione per far fronte all’emergenza – si legge nella nota del Pd – a partire dai 600 euro per i lavoratori dello sport e dei contributi a fondo perduto sia per la sanificazione degli ambienti che per l’attività sportiva o il raddoppio dei fondi da 70 a 140 milioni per il bando sport e periferie.” Tra le misure proposte, l’incremento di 100 milioni a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni, al fine di consentire a tali società di beneficiare di una copertura pari al 100 per cento degli importi finanziati, sia in garanzia diretta che in riassicurazione. Il Pd ha proposto inoltre la revisione dei rapporti di concessione di impianti pubblici in scadenza al 31 luglio 2023, di estendere fino al 30 novembre 2020 la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori e di incrementare, dagli attuali 13,2 milioni di euro, a 50 milioni di euro, l’importo destinato allo sport bonus con l’innalzamento del credito d’imposta dall’attuale 65 per cento all’80 per cento. Inoltre, sarà consentita agli operatori dello sport dilettantistico di mantenere livelli di liquidità idonei a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi . Tra le altre proposte del Pd, anche quella di innalzare l’età dei ragazzi dai 18 ai 24 per la detrazione delle spese per l’attività sportiva per le famiglie. E’ inoltre previsto l’introduzione del credito d’imposta per le spese di sponsorizzazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, al fine di incentivare gli investimenti privati. . Il Partito democratico ha infine proposto di estendere alle associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni i benefici fiscali concernenti l’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico e l’installazione di pannelli solari

