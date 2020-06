(AGENPARL) – gio 18 giugno 2020 DL RILANCIO: D’ATTIS (FI), COVID VERO TERREMOTO ECONOMICO, NECESSARIO INDENNIZZARE AZIENDE DEL SUD

“Il Covid è stato un vero e proprio terremoto economico per le aziende e le attività del Sud che rischiano di non ripartire più. Forza Italia ha presentato emendamenti e proposte concrete di soluzione per il Mezzogiorno. Il turismo è in grave difficoltà, anche per la carenza di collegamenti. I turisti potrebbero arrivare, ma non sanno come fare per mancanza di infrastrutture adeguate. E’ necessario quindi che i fondi che arrivano dalle misure temporanee predisposte dalla commissione Europea siano utilizzati per indennizzare le aziende e far ripartire l’economia, come ad esempio quella agricola fortemente danneggiata dal problema della Xylella. Una brutta vicenda che ha provocato la desertificazione di intere aree del Mezzogiorno. Noi chiediamo che si intervenga in maniera definitiva. Bisogna ristorare le imprese agricole in difficoltà con contributi a fondo perduto e non a prestito che darebbero la possibilità non solo di indennizzare per la mancata produzione e il mancato fatturato ma di intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi per avviare nuove produzioni e far ripartire l’economia agricola. E’ indispensabile attuare tutte le misure necessarie per rilanciare il Mezzogiorno”. Lo dichiara Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia, durante la conferenza stampa del gruppo su Zoom, per illustrare il pacchetto di emendamenti al dl rilancio che riguardano il Mezzogiorno.

Roma, 18 giugno 2020

—

🔊 Listen to this